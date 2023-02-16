"Великий" наступ Росії вже триває: Подоляк назвав ключову проблему для України

Російська армія не має успіхів на полі бою в Україні. Попри великі втрати, російські окупанти намагаються досягнути хоч якогось просування на фронті.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Західні ЗМІ та розвідки попереджали про те, що Росія готує великий наступ на Україну.

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Однак, за словами Подоляка, насправді російське окупаційне військо вже йде в атаку.

"Те, що ми бачимо на фронті, – це саме наступ. Той "великий" наступ Росії справді вже триває. Просто слово "великий" – це іронія", – наголосив радник голови ОП.

У Росії зовсім інша армія, ніж рік тому

Він зауважив, що зараз – не лютий 2022 року. У Росії вже зовсім інша армія, яка повністю відрізняється від тієї, яка вдерлася в Україну рік тому. Адже угруповання вторгнення у лютому 2022 року складала професійна армія, яку тренували роками.

А зараз це просто мобілізовані. Так, їх багато. Але зараз у росіян й техніка не така, яка була на початку вторгнення,

– сказав Подоляк.

Втім, за словами радника голови ОП, у росіян все ще залишається достатньо зброї, зокрема артилерії калібру 152 і 122 міліметрів.

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Мета окупантів на фронті

Як зазначив Подоляк, окупанти хочуть трохи "посунути" українську армію на тих чи інших напрямках. Зокрема, йдеться про:

Луганський напрямок – у сторону Харківщини;

Донецький;

Запорізький.

"На всіх цих напрямках росіяни будуть вести певні бойові дії", – сказав Подоляк.

Головна проблема для України

Радник голови Офісу Президента наголосив, що в України сьогодні також зовсім інша армія, ніж була рік тому. Українські бійці мають набагато технологічніше озброєння. Однак Росія створює певні проблеми для України.

У Росії багато мобілізованих, яких вона витрачає незалежно від того, чи виграє щось, чи ні. Головне для ворога – аби можна було просуватися на 1 – 2 метри вперед. Це ключовий недолік цього етапу війни,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що головне для України – не дати втягнути нашу армію у бойові зіткнення контактного типу стрілецькою зброєю.

"А для цього нам потрібно збільшити постачання артилерійських снарядів, щоб відсунути російську живу силу від наших перших порядків. Тобто артилерією відсунути ворога на відстань 10 – 20 кілометрів", – пояснив радник голови ОП.

Що потрібно ЗСУ, аби зупинити наступальні потуги ворога

Також, як зазначив Подоляк, Україні важливо зменшити будь-які наступальні спроможності Росії. Для цього ЗСУ потрібні далекобійні ракети, які здатні вражати цілі на відстані 150 та більше кілометрів.

Накопичення основного ресурсу ворога для ведення контактних боїв йде на відстані 150 – 200 кілометрів. Нам треба їх там нищити й таким чином суттєво зменшувати можливість росіян просуватися вперед,

– наголосив радник голови ОП.

Він додав, що це є ключовою проблемою, яку сьогодні українська влада доносить до західних партнерів. За словами Подоляка, союзники також усвідомлюють усю небезпеку. Тому, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Україні потрібно відправити необхідну допомогу терміново, а не через місяць.

Конфлікт між Пригожиним та російським міноборони

Тим часом Євгєній Пригожин знову розкритикував російське міноборони. Ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російську армію у тому, що Бахмут досі не вдалося захопити. Подоляк переконаний, що це є продовженням конкуренції Пригожина з класичним російським генералітетом.

За словами радника голови ОП, цей конфлікт триває давно. Події могли розвиватися за 2 сценаріями:

або Пригожин мав виграти й тотально домінувати в оточенні Владіміра Путіна,

або класичний генералітет, зокрема начальник генштабу Валєрій Герасимов, глава міноборони Сєргєй Шойгу та інші "з'їли" б власника ПВК "Вагнера".

У Росії в'язнів на війну набиратимуть через міноборони

На думку Подоляка, зараз ситуація складається не на користь Пригожина. Усе це позначається на вербуванні російських в'язнів до ПВК "Вагнера".

Ув'язнених з російських в'язниць будуть набирати й далі, але це вже будуть робити через міноборони. Це така ж сама технологія, як у Пригожина, тільки менше грошей та менше гарантій (для ув'язнених – 24 Канал). І буде набагато менше зеків, тому що вони розуміють, що таке гратися з державою,

– розповів радник голови ОП.

Він додав, що російські в'язні йшли до ПВК "Вагнера", тому що сподівалися, що зможуть отримати другий шанс у житті, а потім "розчинитися" десь у Росії. Через російське міноборони так не вийде. Подоляк припустив, що через це рекрутингу у російських колоніях буде набагато менше.

Плани Росії: коротко