Велика Британія та Канада приєднались до санкцій проти режиму Лукашенка

У владі Заходу висловили стурбованість через постійні напади режиму Олександра Лукашенко на права людини, основні свободи та міжнародне право. Із спільною заявою звернулись Канада, Євросоюз, Велика Британія та США.

Держави ввели скоординовані санкційні заходи у відповідь на вимушену посадку комерційного рейсу Ryanair між двома країнами-членами ЄС, мовиться у заяві. Крім того, санкції запровадили через арешт журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги.

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Країни Заходу відреагували на режим в Білорусі

У заяві також вказано, що санкції мотивовані атакою влади Білорусі на людей права та основні свободи.

Ми хочемо підтримати давно пригнічені демократичні прагнення жителів Білорусі, і ми спільно накладаємо витрати на режим за відверте ігнорування міжнародних зобов'язань,

– наголосили у повідомленні.

Великобританія, країни-члени ЄС, Канада та США закликали режим припинити репресивну практику проти власного народу. Також у документі зазначили, що країни є розчаровані діями білоруської влади.

Країни ЄС, США та Великобританія висунули вимоги до Лукашенка

Країни спільно висунули до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та чинної влади низку вимог, зокрема:

повноцінно співпрацювати з міжнародними розслідуваннями подій 23 травня;

негайно звільнити всіх політичних в'язнів;

виконувати всі рекомендації незалежної експертної місії в рамках Московського механізму ОБСЄ;

вступити в всеосяжний і справжній політичний діалог між владою та представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства за сприяння ОБСЄ.

Санкції проти режиму Лукашенка: головне

Європейський Союз 21 червня ухвалив вже 4 пакет санкцій проти Лукашенка. У список потрапили члени сім'ї диктатора, а також низка юридичних осіб. Ці санкції передбачають замороження активів та введення візових заборон.

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Крім того, також 21 червня, нові санкції проти чинного режиму Білорусі запровадили у США. Під обмеження потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.