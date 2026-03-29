Росіяни намагалися прорвати оборону на Харківщині: який населений пункт став ціллю ворога

Окупанти мали спробу прориву на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області. Там ворог атакував поблизу Чугунівки.

Про таке поінформували в Угрупованні об'єднаних сил 29 березня.

Що відомо про спробу прориву на Харківщині?

Попри намагання противника прорвати оборону українських бійців біля населеного пункту Чугунівка, Сили оборони продовжують утримувати позиції. Ба більше, вони завдають ворожій армії суттєвих втрат.

Наші воїни тримають оборону, знищуючи сили ворога,

– йдеться у повідомленні.

Разом з тим, росіяни зосередили свої зусилля на Південно-Слобожанському напрямку у Вовчанську та в бік Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів. Українські військові вдарили по штурмових групах росіян.

Зазначимо, що російські війська досі присутні в Куп'янську, проте про повний контроль над містом не йдеться. Загарбники ховаються в підвалах. Речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив 24 Каналу, що ситуація в Куп'янську не становить серйозної загрози.

Що відбувається на інших відтинках фронту?