Епіфаній та Святослав звернулися до українців з великодніми посланнями

Очільники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулися до українців з великодніми посланнями. Вони звернули увагу на те, що святкувати знову доводиться в умовах карантину.

У своїх посланнях митрополити Епіфаній та Святослав згадали, зокрема, українських захисників, лікарів та тих, хто працює на благо народу.

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Великоднє послання митрополита Епіфанія

Епіфаній зауважив, що Світле Христове Воскресіння українцям вже другий рік поспіль доводиться відзначати у надзвичайних умовах.

Він наголосив, що це – не перше випробування для християн впродовж двох тисячоліть. Адже на долю кожного покоління випадало зазнавати тих чи інших скорбот.

Якими б важкими не були випробування, але радість від усвідомлення істини воскресіння Христового допомагає долати все,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

"Де б ви не відзначали свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, нехай вітання зі спасительною Пасхою надихає ваше серце радістю", – побажав Епіфаній.

"Пасхальну радість перемоги над злом розділяємо з братами й сестрами, хто поки що перебуває в умовах кремлівської окупації, перебуває за ґратами полону", – додав митрополит.

Великоднє послання митрополита Святослава

великоднього послання глави Православної церкви України – читайте за посиланням.

Митрополит Святослав не обійшов увагою карантинні реалії. Й наголосив, що цей час ми прожили "немов у гробі за замкненими дверима" обмежень, які періодично посилювалися.

"Наші храми та монастирі у деяких країнах були зачиненими для богомільників заради безпеки і здоров'я як духовенства і богопосвячених осіб, так і мирян", – зазначив він.

Але сьогодні Пасхальна утреня допомагає нам сприймати ці обмеження як стан очікування виходу та воскреслого Христа,

– підкреслив глава УГКЦ.

Митрополит також додав, що українці навчилися навіть в умовах жорсткого карантину практикувати віру, відрізняти її зміст від форми вияву.

Святослав окремо звернувся до чоловіків-батьків – у рік святого Йосифа Обручника. Він закликав їх бути прикладом та іконою Божої любові, вірності для своїх дружин та дітей.

"У це свято перемоги життя над смертю прошу вас: дорожіть даром життя, а тілесне терпіння обіймайте в молитві як жертву, бо це "приємний запах духовний" для Господа", – підсумував він.

великоднього послання очільника Української греко-католицької церкви