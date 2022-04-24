На великодній службі патріарх Варфоломій закликав до припинення війни в Україні

Вселенський Патріарх Варфоломій провів святкове богослужіння у ніч проти 24 квітня. Вірян східного обряду він привітав зі світлим святом Великодня, а також закликав негайно припинити війну в Україні та світі.

Таким було одне з послань під час проповіді у Великодню ніч. Саме богослужіння відбулося на території Вселенського Патріархату у Стамбулі.

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Попрохав евакуації з Маріуполя

Варфоломій наголосив, що у цей день думки усіх з Україною та іншими куточками землі, де зараз панує насильство та порушують людську гідність.

Попросімо Воскреслого Визволителя, щоб цьогорічна Пасха стала стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей,

– сказав він.

Те ж він попрохав стосовно інших регіонів України, в яких зараз "розгортається невимовна людська трагедія".

Вселенський Патріарх наголосив на тому, що війну необхідно припинити негайно. Вона не лише підриває людську гідність, а й провокаційно порушує одну із Божих заповідей – про любов до свого ближнього.

Митрополит Епіфаній також провів службу у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. А ще він привітав вірян, які в цей день святкують Великдень. Їм він побажав мужності, стійкості та сили духу.

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