Великодня ніч на Дніпропетровщині буде вільною від комендантської години

Вже незабаром вся Україна святкуватиме Великдень. Мешканці Дніпропетровщини зможуть не турбуватися про необхідність завершувати застілля до комендантської години.

Дніпропетровська ОВА вирішила скасувати комендантську годину на ніч Великодня. Втім, деякі обмеження таки діятимуть.

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Святкування Великодня на Дніпропетровщині

У ніч з 23 на 24 квітня на території Дніпропетровської області скасовано комендантську годину. Разом з тим категорично забороняється розпивати алкогольні напої у громадських місцях.

Поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі та буде карати порушників. Також повідомляється, що у святкову ніч працюватимуть освітлення та громадський транспорт.

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