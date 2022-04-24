Великодня ніч в Україні: в Офісі Президента розповіли, що відбувалось у регіонах
24 квітня 2022 , 10:23Читать новость на русском
Триває 60 доба героїчного протистояння України російським окупантам. У Великодню ніч у кількох областях було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли.
В Офісі Президента розповіли, як минула ніч з 23 на 24 квітня у різних регіонах України. 24 канал передає деталі.
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Ситуація в регіонах України на Великдень
Відносно спокійно великодня ніч минула у низці регіонів України:
- на Волині, Закарпатті, Рівненщині та Київщині;
- в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях;
- на Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Разом з тим неспокійною ситуація залишається у таких регіонах нашої держави:
- На Херсонщині росіяни здійснюють обстріл населених пунктів та сусідніх областей. Ситуація напружена, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
- У Слобідському та Київському районах Харкова унаслідок нічних обстрілів окупантів постраждали троє людей. По області протягом доби ворог гатив по Чугуївському та Дергачівському районах.
- На Дніпропетровщині було зафіксовано три "прильоти" по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству у Павлоградському районі. Наслідки та деталі з'ясовуються – наразі є інформація про одного загиблого.
- На Луганщині тривають ворожі обстріли. "Найгарячіші" населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Загалом підтверджено 8 загиблих, 2 поранених, руйнування щонайменше 7 будинків та відділку поліції.
- У Донецькій області поліція повідомляє, що комендантську годину цивільні не порушували. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення, зокрема у Мар'їнці та Новомихайлівці. По Авдіївці ворог завдав авіаударів касетними снарядами. У Маріуполі очікується зелений коридор.
- У Миколаївській області відбулись ворожі обстріли обласного центру та наближених населених пунктів. За попередніми даними, минулось без постраждалих.
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