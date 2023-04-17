Трагедія на Великдень: на Рівненщині в озері разом з авто втопилися двоє хлопців

На Рівненщині автомобіль в'їхав у водойму. На жаль, двоє осіб загинуло.

Інцидент трапився на Великдень, 16 квітня. О 19:40 до поліції надійшло повідомлення від 48-річного жителя села Біле колишнього Володимирецького району.

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Двом чоловікам вдалося врятуватися

Чоловік розповів, що став свідком, як автомобіль з’їхав у водойму.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі.

Близько 19 години 22-річний житель села Млинок, водій BMW X5, із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися.

На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.

17 квітня водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Масштабні підтоплення

Нещодавно рятувальники повідомили про масштабні підтоплення у трьох областях України. Мовиться про Волинську, Рівненську та Черкаську.

Відомо, що у Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтоплено понад 10 500 гектарів сільгоспугідь.

Від початку робіт рятувальникам вдалося: