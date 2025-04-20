Російська ІПСО про зрив "перемир'я" з боку України провалилася, – ЦПД
- Росія самовільно оголосила про "великоднє перемир'я" і інсценувала його порушення з боку України, але ІПСО провалилася.
- Росія використовувала перемир'я для підготовки до інтенсивніших штурмів, не дотримуючись оголошеного припинення вогню.
- Керівник ЦПД зазначив, що Путіну не вдалося створити образ миротворця в очах західної аудиторії.
Росія самовільно оголосила про "великоднє перемир'я" і сама ж інсценувала його порушення з боку України. Однак російська ІПСО провалилася, зокрема на Заході.
Росія використовує перемир'я для підготовки до інтенсивніших штурмів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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Російська ІПСО про перемир'я провалилася
Росія інсценувала вибухи в Донецьку під час "великоднього перемир'я", звинувачуючи Україну у порушенні тиші.
Ця ІПСО провалилася, зокрема у західному інфополі.
Сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої,
– зазначив Коваленко.
Якби Росія дійсно хотіла миру, то могла б погодитися на 30-денне перемир'я, підкреслює Коваленко. Президент України пропонував бодай припинити ракетні удари по цивільних.
Керівник ЦПД підкреслив найважливіше – у Путіна не вдалося створити для себе образ головного миротворця в очах західної аудиторії.