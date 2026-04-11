На одному з напрямків росіяни дотримувалися перемир'я 2 години, – військовий

Російські війська фактично ігнорують оголошене Кремлем великоднє перемир’я і продовжують бойові дії. Режим тиші порушують на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" заявив заступник командира мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" 66-ї окремої механізованої бригади Віталій із позивним "Гума".

Чи дотримуються росіяни великоднього перемир'я?

Порушення режиму тиші фіксуються, зокрема, на Лиманському напрямку.

Він зазначив, що окупанти не припиняють обстріли з артилерії, а також активно застосовують FPV-дрони для атак.

Так само, як у минулому році, росіянам вистачило лише дві години для так званого перемир'я. А далі, як ви пам'ятаєте, почалися у нас вже і штурмові дії. Нічого не змінилося,

– додав заступник командира.

Зверніть увагу! Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін погодився на перемир'я, бо Росія залежить від експорту нафти та газу. Українські удари загрожують цьому.

