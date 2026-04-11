На одному з напрямків росіяни дотримувалися перемир'я 2 години, – військовий
Російські війська фактично ігнорують оголошене Кремлем великоднє перемир’я і продовжують бойові дії. Режим тиші порушують на Лиманському напрямку.
Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" заявив заступник командира мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" 66-ї окремої механізованої бригади Віталій із позивним "Гума".
Дивіться також Великоднє перемир'я стартувало: Генштаб озвучив ворогу єдині правила на землі, у морі та в небі
Чи дотримуються росіяни великоднього перемир'я?
Він зазначив, що окупанти не припиняють обстріли з артилерії, а також активно застосовують FPV-дрони для атак.
Так само, як у минулому році, росіянам вистачило лише дві години для так званого перемир'я. А далі, як ви пам'ятаєте, почалися у нас вже і штурмові дії. Нічого не змінилося,
– додав заступник командира.
Зверніть увагу! Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін погодився на перемир'я, бо Росія залежить від експорту нафти та газу. Українські удари загрожують цьому.
Україна пропонує продовжити перемир'я
Україна запропонувала Росії продовжити режим тиші після Великодня, якщо обстріли припиняться, але армія готова відповідати у разі атак.
Росіяни, ймовірно, проігнорували перемир'я. Моніторингові канали повідомляють, що окупанти запускали безпілотник типу "Молнія" на Харківщину вже після оголошення режиму припинення вогню.