"Перемир'я" Путіна: чи дотримуються росіяни режиму тиші на Запорізькому напрямку

Росіяни не дотримують режиму тиші, навіть попри оголошене Путіним "великоднє перемир'я". На Запорізькому напрямку росіяни користуються моментом, аби евакуювати загиблих і відвезти пошкоджену техніку.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Запорізькому напрямку

За словами Волошина, російська армія хоче використати "перемир'я" для того, щоб перегрупуватися, підтягнути свої резерви, поповнити втрати і в особовому складі. Після закінчення "тиші" ворог готовий продовжувати проведення штурмових дій малими групами піхоти.

Ми спостерігаємо, як вони підняли біли прапори з червоними хрестами і намагаються евакуювати тіла своїх загиблих та відводити свою пошкоджену техніку. Тому зараз вони зайняті саме цими питаннями, а не тим, щоб здійснювати штурмові дії,

– вказав Волошин.

За словами начальника відділення комунікацій 110 ТРО Андрія Бистрика, на Гуляйпільському напрямку станом на 13:00 зафіксовано 14 обстрілів з боку Росії. Це були і FPV, і скиди з дронів, і артилерія, і мінометні обстріли.

"Таким чином можна сказати, враховуючи те, що просто чутно артилерійський обстріл зі Сходу, наших сусідів обстрілюють. То можна сказати, що вони не дотримуються перемир'я про яке оголошували", – вказав Бистрик.