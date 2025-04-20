Російські війська здійснили стрілецький обстріл українських позицій у Сумській області

Попри оголошене Владіміром Путіним "великоднє перемир'я", 20 квітня росіяни продовжують атакувати на лінії зіткнення. Зокрема, на Сумщині зафіксували стрілецький обстріл позицій українських прикордонників.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у етері телемарафону, передає 24 Канал. Він назвав заяви агресора "фарсом".

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Як триває "перемир'я"

"Великоднє перемир'я" Путіна характеризується продовженням російських обстрілів – у межах Сумської, Харківської, Донецької областей тощо.

Є випадки застосування артилерії на окремих напрямках. Десь застосовують БпЛА, скиди з дронів і FPV. На Сумщині був і стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники,

– зазначив Демченко.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує порушення припинення вогню, аби передати інформацію партнерам, засвідчивши відсутність готовності Росії до миру. Крім того, із 00:00 до 12:00 поточної доби відбулося 26 російських штурмів.

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" розповіли про зменшення кількості ворожих обстрілів у їхній зоні відповідальності на Донеччині. Однак окупанти продовжують застосовувати всі наявні засоби ураження.