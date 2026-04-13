"Росіяни розстріляли навіть своїх": як виглядало Великоднє перемирʼя на фронті

Під час Великоднього перемир’я росіяни традиційно діяли у своєму стилі: розстрілювали власних солдатів, вбивали військовополонених та намагалися провокувати українську сторону. Водночас кількість наземних боїв зменшилася.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що обидві армії використали перемир’я по-своєму.

Що відбувалося на фронті під час "перемир’я"?

Російські військові використали період перемир’я для провокацій та атак. На цей раз українські підрозділи були добре підготовані та відбивали ворожі провокації. Ймовірно, росіяни мали команду діяти залежно від обставин.

Проте кількість наземних боїв була порівняно меншою за інші дні. Особливо помітно було зведено до мінімуму ракетно-дронові удари по території України, що зробило ситуацію відносно спокійною.

"Українська сторона дала своїм бійцям змогу відсвяткувати Великдень, поспілкуватися з рідними та відпочити, а ворог використав його для пошуку способів завдати шкоди, перемістити війська в глибокому тилу, розраховуючи, що це пройде непоміченим", – сказав Тимочко.

Зверніть увагу! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав, що росіяни грають у "перемир’я", щоб показати США свою "відкритість". Проте в результаті протрималися без жодного пострілу лише 4 години. Тому навіть під час короткого "перемир’я" противник застосовував артилерію та безпілотники.

Що ще відбувалося під час короткого перемир'я?