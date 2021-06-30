Венедіктова передала "департамент війни" близькому до Медведчука прокурору
Джерело:сайт Офісу генпрокурора
Генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила розподіл обов'язків керівництва відомства. Її заступник Максим Якубовський, який працював при "Українському виборі" Медведчука, отримав додаткові повноваження.
Відтак, як йдеться у наказі, департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, очолюватиме Максим Якубовський. Раніше цією частиною керував Гюндуз Мамедов.
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Обов'язки Мамедова передали Якубовському
Максим Якубовський працює в Офісі генпрокурора заступником Ірини Венедіктової із 10 вересня 2020 року. Мамедов працює на аналогічній посаді майже на рік довше – від жовтня 2019 року.
Наказ про передачу повноважень Мамедова Венедіктова підписала 29 червня. Його вже оприлюднили на офіційному сайті генпрокуратури.
Справа генпрокуратури щодо "Українського вибору"
- У березні 2021 року трьом керівникам ініціативних груп "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозру.
- Їм інкримінують організацію та проведення незаконного "референдуму" в окупованому Криму.
- Слідчі встановили, що представники руху сприяли окупації Кримського півострову. Їхні дії кваліфікували за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність України.
- Саме департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, розслідує справу "Українського вибору.
Що відомо про "Український вибір"?
Це проросійська платформа, яка транслює позицію Віктора Медведчука та його соратників. Серед задекларованих цілей, які публічно поширювали у 2014 – 2015 роках відмова від євроінтеграції, вступ до Митного союзу.
Окрім декларованої діяльності, представники організації брали участь у заходах зі сприяння російській агресії проти України.
Дані з Вікіпедії
Як Якубовський пов'язаний з Медведчуком
В інтерв'ю "Цензор.нет" Максим Якубовський підтверджував причетність до організації, яку створив Віктор Медведчук. Йдеться про "Український вибір", у якому Якубовський був експертом.
Я працював в експертному центрі, який створили при "Українському виборі", із 2012 до 2014 року, у час, коли звільнився з прокуратури. Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією, і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але то пересічна юридична робота,
– розповідав Якубовський.
Втім, Якубовський стверджував, що ніколи не був членом "Українського вибору".