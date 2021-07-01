Ірина Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни", який розслідує злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту. Напередодні вона передала його Максиму Якубовському, а тепер – передумала.

Відповідні зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30 червня 2021 року оприлюднили на сайті ОГП.

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Там зазначається, що Ірина Венедіктова доручила забрати "департамент війни" у Максима Якубовського та включити його до сфери відповідальності генпрокурора.

Важливо це тому, що прокурори "департаменту війни" представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму.

Що не так з призначенням Якубовського очільником "департаменту війни"

Ірина Венедіктова 29 червня надала Якубовському додаткові повноваження, призначивши його очільником "департаменту війни".

Цікаво, що Якубовський до роботи в органах працював в організації "Український вибір", яку створив нардеп від ОПЗЖ Медведчук.

Саме департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, розслідує справу "Українського вибору.

Їм інкримінують організацію та проведення незаконного "референдуму" в тимчасово окупованому Криму.