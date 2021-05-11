За державну зраду: Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри 2 народним депутатам. Мовиться про представників ОПЗЖ – Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це генпрокурорка написала у своєму фейсбуці. Вона повідомила, що поставила підпис на повідомленнях про підозру нардепам "М і К".

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Венедіктова зазначила, що правоохоронці провели багато слідчих дій, отримали багато експертних висновків й у ході досудового розслідування допитали цінних свідків.

"Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", – наголосила генпрокурорка.

На її думку, слідство і прокурори отримали вже достатньо підстав для зміни статусу цих депутатів зі свідків на підозрюваних.

Отже, народні депутати М і К підозрюються у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму,

– пояснила Венедіктова.

Й додала, що за результатами обшуків, місцезнаходження народного депутата М (Медведчука – 24 канал) не встановлено.

11 травня у дім Медведчука на вулиці Монтажників з обшуками прийшли правоохоронці. Там політик живе із сім'єю.

Венедіктова запевнила, що СБУ вживає відповідні заходи, аби встановити, де перебуває політик, та вручити йому клопотання про тримання під вартою.

Висновки від Венедіктової

Генпрокурорка завершила свій допис у фейсбуці висновками, які можна зробити з цієї ситуації. Зокрема наголосила, що вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

"Сприяти і брати участь у передачі цінних документів щодо українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких сягає 38 мільярдів гривень, не можна", – зауважила вона.

Ставати правонаступником української власності, яка по праву належить громадянам України – не можна,

– наголосила генпрокурорка.

"Розкривати відомості, які містять держтаємницю, не можна. Як і створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах", – додала вона.