Венедіктова повідомила про підозру скандальному Киві

Ірина Венедіктова повідомила про підозру одіозному проросійському політику Іллі Киві. Найближчим часом його оголосять у міжнародний розшук.

Киві повідомили про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Генпрокурорка Венедіктова наголосила, що далі проросійського політика чекає арешт, екстрадиція та справедливий суд.

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За словами генпрокурорки, на основі зібраних доказів зрозуміло, що своїми діями та висловлюваннями Кива заподіяв колосальну шкоду Україні. Венедіктова звернулася до одіозного Киви.

Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків

– наголосив Венедіктова.

Вона зауважила: всі зусилля Киви та його кураторів – марні. Нічого не вийде. От тільки дізнається про це Кива зі ЗМІ у спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими.

"Як генеральна прокурорка я реалізовую своє право перевести вас у статус підозрюваної особи", – підсумувала Венедіктова.

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