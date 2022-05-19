Венедіктова пояснила, чи можна обмінювати російських військових, довічно засуджених в Україні

19 травня 2022 , 06:42
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Перед судом 19 травня вперше постане російський військовий, якому загрожує довічне. Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла чи можна буде його обміняти після вироку суду.

За її словами, навіть у випадку довічного ув'язнення полоненого можна обміняти. Адже таким чином можна буде врятувати одного або й кількох громадян України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на включення глави Офісу генпрокурора в ефірі національного телемарафону. 

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Кого саме будуть судити в цей день 

Генпрокурорка розповіла деталі за день до того, як відбудеться суд над полоненим Вадим Шишимаріним. 21-річний громадянин Росії служив у 4 танковій Кантемирівської дивізії Московської області. На початку вторгнення його колону розбили. Проте цей зловмисник із чотирма іншими росіянами змогли втекти. 

28 лютого вони натрапили на цивільного 62-річного мешканця селища міського типу Чупахівка. Чоловік просто віз узбіччям дороги велосипед і розмовляв телефоном. Однак Шишимаріну наказали вбити мирного жителя, щоб той не розповів місцевим про окупантів. 

Цивільний загинув усього за кілька десятків метрів від власного помешкання. Цього юного окупанта невдовзі взяли у полон. Прокурори та слідчі СБУ зібрали достатньо доказів, які вказують на вину затриманого.


Шишимарін, який вбив літнього чоловіка / Скриншот 

Генпрокурорка розповіла, що йому загрожує 

Ірина Венедіктова зазначила, що за такі злочини судять за статтею про порушення звичаїв і законів війни. Саме за нею кваліфікують усі вчинки, до яких вдаються окупаційні війська.

Ця стаття передбачає від 8 до 15 років в'язниці. Проте, коли злочин поєднаний з убивством, то мінімальний строк 10 років, а максимальний – довічне ув'язнення.

Ви бачите в суді такого хлопчика. Маленького…  Ми думаємо, що орки страшні накачані, а ви бачите хлопчика. Який холоднокровно вбив літню людину, 
– сказала генпрокурорка. 

Вона додала, що є багато й інших таких проваджень по росіянах. Частину з них ведуть заочно – є випадки, коли особу зловмисника вже встановлено та є докази, але він поки не затриманий. Станом на 18 травня є 49 таких підозрюваних у жахливих злочинах осіб, частина з яких уже чекає суду.

Інший нелюд Ідентифікували другого російського ґвалтівника, це – 20-річний Булат Фассахов, – Венедіктова

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Автор: Олександр Марчак