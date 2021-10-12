Венедіктова у вересні заробила понад 100 тисяч гривень

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у вересні 2021 року отримала майже 105 тисяч зарплати. Ця сума складається з посадового окладу та надбавок.

Так, зарплата Венедіктової за вересень склала 104 845 гривень. Таку інформацію надали на запит 24 каналу в Офісі генпрокурора.

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Скільки заробила генпрокурорка

Посадовий оклад Венедіктової становив 70 720 гривень. Крім того, чиновниця отримала надбавки. Зокрема, за вислугу років вони сягають 40% від окладу, за роботу в умовах режимних обмежень – 15%.

Середня зарплата за час відпустки становила 14 689 гривень, а за час відрядження – 15 362 гривень.

Щоправда, із загальної суми ще вираховують податки.



Зарплата Венедіктової / Запит 24 каналу



Зарплата Венедіктової / Запит 24 каналу

Зарплата керівництва Ради

У вересні керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тисячі гривень. Ця сума складається із зарплати Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк.