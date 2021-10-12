Венедіктова у вересні заробила понад 100 тисяч гривень
Джерело:24 канал
Генпрокурорка Ірина Венедіктова у вересні 2021 року отримала майже 105 тисяч зарплати. Ця сума складається з посадового окладу та надбавок.
Так, зарплата Венедіктової за вересень склала 104 845 гривень. Таку інформацію надали на запит 24 каналу в Офісі генпрокурора.
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Скільки заробила генпрокурорка
Посадовий оклад Венедіктової становив 70 720 гривень. Крім того, чиновниця отримала надбавки. Зокрема, за вислугу років вони сягають 40% від окладу, за роботу в умовах режимних обмежень – 15%.
Середня зарплата за час відпустки становила 14 689 гривень, а за час відрядження – 15 362 гривень.
Щоправда, із загальної суми ще вираховують податки.
Зарплата Венедіктової / Запит 24 каналу
Зарплата Венедіктової / Запит 24 каналу
Зарплата керівництва Ради
У вересні керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тисячі гривень. Ця сума складається із зарплати Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк.
- Тоді ще перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заробив 63 957,25 гривні.
- вже ексголова Ради Дмитро Разумков – 54 497,88 гривні;
- друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820,46 гривні.