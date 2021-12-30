Венедіктова вперше висловилася про підозру Порошенку й порівняла Медведчука з драконом

Ірина Венедіктова вирішила підбити підсумки 2021 року. Генпрокурорка не змогла оминути своєю увагою гучну справу про закупівлю вугілля із тимчасово окупованих територій.

Про підозру п'ятому президенту Веденіктора заговорила вперше. Свої думки вона окреслила у колонці для видання "Українська правда".

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Про Медведчука: "Ніяке кумівство не зупинить закон"

Генпрокурорка висловилася про те, які повідомлення про підозру стали найгучнішими у 2021 році. Вона вважає, що такими є підозра нардепові у державній зраді, замаху на розграбування національних цінностей, а також – сприянні діяльності терористичних організацій. Очевидно, вона має на увазі кума Путіна – Віктора Медведчука.

Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить,

– наголосила Венедіктова.

Посадовиця пояснила, що цей нардеп був одним із перших, кому оголосили підозру у "вугільній справі". Водночас наголосила, що українські правоохоронці продовжують викривати причетних до схеми незаконних поставок вугілля із підконтрольних окупантам територій.

Як Венедіктова згадала про Порошенка

Генпрокурорка каже, що їй "по-людськи неприємно і навіть боляче", адже підозрюваних стає все більше. До того, серед них є люди з електоральною підтримкою. "За вугілля із бойовиками розраховувалися валізами готівки – все це у часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту", – нагадала генпрокурорка.

Головне про підозру Порошенку

Про підозру лідеру "Європейської солідарності" у ДБР повідомили 20 грудня. Вона стосується державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

Перед цим Порошенко поїхав за кордон. Там у нього були заплановані зустрічі. Як заявив його адвокат, через це підозру засунули у хвіртку будинку політика.

Тоді ж нардепа викликали на допит, призначений на 23 грудня. Порошенко записав відео і заявив, що не прийде туди, оскільки перебуває у Варшаві. Замість нього у ДБР прийшли адвокати.

24 канал намагався дізнатися, чи призначили після цього нову дату допиту. Втім, поки що у Державному бюро розслідувань не змогли надати такої інформації.

Як генпрокурорка оцінила 2021 рік

Після цього вона наголосила, що серед підозрюваних – колишній міністр енергетики та вугільної промисловості та п'ятий президент Порошенко.

Венедіктова зізналася, що для Офісу генпрокурора та для неї особисто 2021 рік був важким. Насамперед тому, що багато чого довелося робити вперше. Наприклад, чистити кадри та притягували до кримінальної відповідальності "найбільш великих із великих". Вона стверджує, що вдалося навчитись брати відповідальність на себе, а не перекладати на інших.

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