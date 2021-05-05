Венедіктова нарешті змінила прокурора Пономаренка: він тричі закривав "Роттердам+"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка. Він тричі закривав це провадження.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Вона відзначила, що хоче звернути увагу на повну відсутність ефективної робочої комунікації між детективами Національного антикорупційного бюро розслідувань і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адже раніше ці органи працювали продуктивно і злагоджено.
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За словами Венедіктової, прокурор САП 3 рази ухвалював рішення про закриття провадження і 3 рази його рішення скасували:
- 1 раз виніс ухвалу про скасування Вищий антикорупційний суд України;
- ще 2 рази відповідні постанови скасував Максим Грищук.
Генпрокурорка наголосила, що детективи НАБУ і потерпілі у справі зверталися 3 рази до САП. Вони хотіли відведення прокурора САП, але підстави для цього не знаходили і їм відмовляли.
Винятково з кримінально-процесуальної точки зору – ситуація складна,
– зауважила Венедіктова.
Вона відзначила, що не ігнорувала статус відповідної справи раніше і не ігноруватиме надалі: "Кожне своє рішення, якщо вважала за необхідне, пояснювала у себе на сторінці у фейсбуці або ж в розмовах з журналістами".
Що таке "Роттердам+"?Це методика визначення вартості вугілля для того, щоб виробити електроенергію в Україні. Купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах почали з 2016 року. Оскільки формували збирала надлишкові витрати, то українці переплатили за "Роттердам+" майже 40 мільярдів гривень.
Венедіктова також відзначила, що тричі закрити справу й отримати скасування постанови про закриття – це багато. Це питання таке важливе, що процесуально помилятись не можна.
Коротко про закриття справи "Роттердам+"
- Вперше Віталій Пономаренко закрив справу "Роттердам+" наприкінці серпня 2020 року. Пізніше цю постанову скасували.
- Вдруге кримінальне провадження щодо "Роттердам+" прокурор закрив 21 січня 2021 року. Після цього Венедіктова заявила про перевірку Пономаренка.
- Втретє така ситуація сталась 9 квітня 2021 року.
- У НАБУ вважають, що так дії прокурора свідчать про його неефективність.