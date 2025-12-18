Ситуація загострюється: де на карті розташована Венесуела та як далеко вона від США
- Венесуела розташована на півночі Південної Америки та межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією.
- Відстань від столиці Венесуели до столиці США по прямій становить близько 3 300 метрів.
ЗМІ припускали, що Сполучені Штати можуть оголосити війну Венесуелі найближчим часом. Напруження між країнами поступово зростає, особливо після рішень адміністрації Дональда Трампа щодо морської блокади.
Де на карті розташована Венесуела та що про неї відомо, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Після погроз Трампа: Венесуела вивела у море військові кораблі, – NYT
Що відомо про Венесуелу та де вона на карті?
Офіційна назва країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. Вона розташована на півночі Південної Америки та має вихід до Карибського моря.
Межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією. Морські кордони Венесуели проходять, зокрема, зі Сполученими Штатами.
Розташування Венесуели: дивіться на карті
Від столиці Венесуели до столиці США відстань по прямій становить близько 3 300 метрів.
Яка ситуація між США та Венесуелою?
Західні ЗМІ у жовтні почали подейкувати, що президент США Трамп хоче усунути від влади Мадуро.
Опісля Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" біля берегів Венесуели. Метою цієї операції називають боротьбу з наркотрафіком.
17 грудня уночі американський лідер оголосив про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять із її територіальних вод.
З останніх заяв журналіста Такера Карлсона стало відомо про можливе оголошення війни США проти Венесуели. Це нібито могло відбутись 18 грудня о 04:00 за київським часом.