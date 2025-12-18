Ситуація загострюється: де на карті розташована Венесуела та як далеко вона від США

ЗМІ припускали, що Сполучені Штати можуть оголосити війну Венесуелі найближчим часом. Напруження між країнами поступово зростає, особливо після рішень адміністрації Дональда Трампа щодо морської блокади.

Де на карті розташована Венесуела та що про неї відомо, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Венесуелу та де вона на карті?

Офіційна назва країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. Вона розташована на півночі Південної Америки та має вихід до Карибського моря.

Межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією. Морські кордони Венесуели проходять, зокрема, зі Сполученими Штатами.

Розташування Венесуели: дивіться на карті

Від столиці Венесуели до столиці США відстань по прямій становить близько 3 300 метрів.

Яка ситуація між США та Венесуелою?