У Венеції пересохли знамениті канали: відео

У італійській Венеції останніми днями можна спостерігати значне падіння рівня води у каналах. Складається враження, що вони майже пересохли. Причина такого явища – низькі припливи.

У підсумку в місті пересохли невеликі канали та відкрилися берега Гранд-каналу. Явище стало можливим через високий атмосферний тиск над Італією, яке впливає на підйом рівня води.

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Напередодні, 26 лютого, мінімальний приплив у Венеції був на 48 сантиметрів нижчим за середину моря.

На вихідні Муніципальний центр припливів і відливів прогнозував ще нижчі цифри. За їхніми даними, негативний пік мав би становити -55 сантиметрів в суботу та -50 сантиметрів в неділю.

Однак для Венеції це не рекорд. У січні 2019 року тут зафіксували падіння на -66 сантиметрів, а наприкінці лютого 2008-го рівень води у Венеції падав до рекордних -83 сантиметрів.

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Що цьому передувало

У середині листопада 2018 року Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води тоді досягав 1,87 метра. У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у місті.

У червні 2020 року більша частина історичного центру Венеції пішла під воду після одного з рекордних припливів, рідкісних для цієї пори року.

У грудні Венецію накрили потужні опади. Але після зливних дощів у місті не активували систему бар'єрів проти повеней. У підсумку під воду пішли площі та вулиці разом із історичними пам'ятками та закладами.