У Венеції знову сталася масштабна ДТП з автобусом: травми отримали 15 осіб
Джерело:Deutsche Welle
У Венеції 14 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю водію автобуса. Так, транспортний засіб виїхав за межі дороги й спричинив аварію.
Внаслідок ДТП травми отримали 15 осіб. Така аварія трапляється вже друге за місяць в одному й тому ж італійському місті й за участі перевізника La Linea.
До теми Біля Венеції автобус упав із мосту, загинуло близько 20 людей
У Венеції нова аварія з автобусом
Італійські правоохоронці зазначили, що електроавтобус на материковій частині Венеції Местре виїхав за проїжджу частину й врізався у загородження житлового будинку. Внаслідок цього легкі травми отримали 15 осіб, що перебували у транспортному засобі.
У Венеції сталася нова аварія з автобусом / Фото Vigili del Fuoco
У поліції зазначили, що, за попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням автобуса під час повороту. Сам чоловік пояснив причину аварії своєю проблемою зі здоров'ям.
У Італії розпочали розслідування проти перевізника автобусів
Варто зазначити, що подібна ДТП уже друга за останній місяць у Местре. В попередній аварії загинули 21 людина, в тому числі й 9 українців. Однак в обох випадках транспортні засоби, що потрапили в ДТП, належали до однієї і тієї ж компанії-перевізника – La Linea.
Зрештою прокуратура Венеції наразі проводить перевірку щодо директора перевізника, а також слідство ведеться щодо двох чиновників, пов'язаних із транспортною інфраструктурою міста, оскільки на аварійній ділянці мосту, з якого раніше впав автобус, не було належної огорожі.
У Венеції була ще одна ДТП за участю автобуса
- У результаті ДТП в Італії, що сталася 4 жовтня, загинула 21 людина, у тому числі двоє дітей і підліток. Зокрема, пасажирський автобус злетів над естакадою на 10 метрів, а потім різко впав на землю та спалахнув. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини цієї смертельної події.
- Згодом у МЗС України офіційно підтвердили, що ДТП забрала життя 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двох португальців, хорвата, південноафриканця. Загинув також і водій італієць.
- За попередньою інформацією, водію автобуса стало зле. При цьому причини ДТП, що сталася на початку жовтня, не встановлено.