Венеційська комісія прокоментувала проєкт про перехідний період в окупованому Криму та Донбасі

Венеційська комісія розглянула законопроєкт уряду "Про основи державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим і міста Севастополя". У своєму висновку експерти розкритикували деякі питання щодо застосування норм міжнародного права.

У Венеційській комісії наголосили, що розуміють, що влада України хоче визначити правові основи для перехідного періоду.

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В основному проєкт Кабміну побудований на принципах міжнародного права, проте певні пункти розкритикували.

На які недоліки вказали у Венеційській комісії:

Проєкт оперує такими поняттями, як "перехідний період" і "перехідне правосуддя" в вужчих значеннях, ніж це характерно для міжнародного права. Отож ці поняття треба або прибрати, або чітко вказати, що вони відображають лише українське прочитання міжнародного права.

Слід привести у відповідність до міжнародного права положення про відповідальність за кримінальні злочини, скоєні у зв'язку з окупацією.

Треба переглянути диференційоване ставлення до різних категорій злочинців.

Потребує уточнення положення про люстрацію.

Необхідно чіткіше сформулювати положення конвалідаціі документів, виданих на тимчасово окупованих територіях, зокрема переглянути підхід у визнанні академічних сертифікатів, ступенів і звань.

Комісія рекомендує відобразити в проєкті особливий конституційний статус АРК і Севастополя.

Законопроєкт Кабмін схвалив у серпні 2021 року

Зазначимо, що законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду". Кабмін ухвалив на засіданні 4 серпня 2021. Документ розробили на основі рішення РНБО щодо врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Здебільшого у проєкті мовиться про майбутню реінтеграцію окупованих територій України.

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У документі пропонують запровадити елементи перехідної юстиції

Зокрема, регулювання пропонують розподілити на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції. Також у документі ініціюють запровадження елементів перехідної юстиції.