Революційний висновок: Венеційська комісія взялась за судову мафію України

Судова реформа є однією з найважливіших та найпотрібніших в країні. Саме в сфері судової системи нарешті відбувся потрібний злам.

Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок щодо законопроєкту Володимира Зеленського про очищення головного суддівського органа – Вищої ради правосуддя (ВРП). Саме цей висновок є революційним.

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Якою була реакція на рішення

Такому рішенню стоячи аплодувала вся експертна спільнота. Мовиться про тих, хто бажає Україні добра й давно бореться за справедливість. Натомість сама "зашкварена" Вища рада правосуддя обурилась, що Венеційська комісія не стала на її захист.

Річ у тім, що експерти підтримали президентську ініціативу залучити незалежних міжнародних експертів до оцінки майбутніх членів ВРП та очищення її чинних членів.

Що варто знати про ВРП

Нагадаю, Вища рада правосуддя – ключовий суддівський орган, який вирішує все: кого призначити, кого звільнити, кого покарати, а кого "відмазати". Члени ВРП прийняли сотні свавільних та незаконних рішень. Наприклад, замість звільнення суддів Майдану, вони призначали їх до Верховного суду.

Також ВРП у 2019 – 2020 роках "відмазали" суддів Окружного адміністративного суду Києва від покарання за тяжкі злочини.

Члени Вищої ради правосуддя навіть не захотіли відсторонити суддю Павла Вовка. Натомість вони звинуватили в тиску на суд Національне антикорупційне бюро, яке викрило увесь той "гадюшник".



Засідання Вищої ради правосуддя / Фото ВРП

За кожного негідника у суддівській мантії персонально відповідають члени Вищої ради правосуддя. Наприклад, голову ОАСКу Вовка вони одноголосно відмовились відсторонити.

Ні президент, ні Верховна рада, ні НАБУ не можуть звільнити суддю, який торгує справедливістю. Це може зробити виключно ВРП. Однак замість цього вона залишає їх на посадах – "свої" захищають "своїх".

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Чому орган досі не "очистили"

Ця ситуація є класичним корупційним замкнутим колом, бо більшість членів ВРП обирають самі ж судді на своєму з'їзді. Це європейський стандарт, який мав би гарантувати незалежність працівників Феміди. Однак запроваджувати його варто лише після того, як судову систему очистять від продажних суддів.

Такого очищення після Революції Гідності не відбулося цілком свідомо, бо залежні судді були потрібні кожній владі. Не стала виключенням й влада п'ятого президента Петра Порошенка.

Деталі з'їзду суддів ВРП

У березні 2021 року на черговому з'їзді судді обрали 4 нових членів Вищої ради правосуддя. Варто зауважити, що голосування мало б відбуватися таємно, щоб гарантувати чесність процесу і перемогу найдостойніших кандидатів.

Напередодні цієї події ми з колегами виклали список наперед узгоджених кандидатів. Думаєте, це зупинило, пробачте, цих "покручів у мантіях"? Суддівський з'їзд проголосував за 3 кандидатів зі списку! І це ж не вперше. Подібна ситуація трапилась у 2018 році, коли також проголосували за кандидатів з погодженого суддівською мафією списку.



У березні відбувся 18 з'їзд суддів / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Що передбачає законопроєкт Зеленського

Оскільки кандидати до ВРП не проходять перевірок на доброчесність чи професійність, єдиним критерієм відбору є лояльність суддівським кланам. Законопроєкт Зеленського покликаний змінити цей підхід, однак виключно у разі узгодження його з позицією Венеційської комісії.

Також передбачено створення окремого незалежного органу – Етичної ради, яка має перевірити кандидатів до ВРП на доброчесність. Та ж рада уповноважена провести одноразову перевірку чинного складу ВРП.

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Те, чи зможе Етична рада гарантувати майбутнє очищення Вищої ради правосуддя залежить від її складу. Згідно зі законопроєктом, вона складатиметься із 3 суддівських представників та 3 незалежних міжнародних експертів.

Рішення приймають більшістю голосів, а це означає, що без голосу хоча б одного судді жоден кандидат, навіть найдостойніший, не пройде далі. Тобто суддівська мафія отримує можливість заблокувати найкращих.

Саме з цим Венеційська комісія і не погодилася. Вони наголосили на тому, що в ситуаціях, коли голоси розподіляються порівну, рішення таки вважається прийнятим, але з перевагою на боці міжнародників.

Така позиція від Венеційської комісії, яка послідовно захищає самоврядність суддів, є просто революційною. Огидність української судової системи вже навіть її дістала.



Венеційська комісія / Фото Venice Commission

У Венеційській комісії зазначили, що недоброчесність членів української Вищої ради правосуддя загрожує незалежності всієї судової системи. Через це й потрібно робити рішучі кроки, на які не здатні залежні та схильні працювати на замовлення судді. Саме тому варто залучати незалежних міжнародних експертів, які не будуть виконувати вказівки суддівської мафії.

При цьому мовиться лише про їхнє тимчасове залучення. Міжнародники потрібні для того, аби сформувати доброчесну ВРП, яка потім вже без них очистить судову систему України. Обов'язково розповім вам, чи дослухається Зеленський і його депутати до цих вимог Венеційської комісії.