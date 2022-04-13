Веніславський анонсував низку нових важливих законопроєктів

Наразі вже є ціла низка важливих законопроєктів, які Верховна Рада Україна планує ухвалити найближим часом. Багато з них спрямовані на посилення сфери безпеки і оборони, розвідки чи підприємств.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський. Він зазначив, що ці ініціативи вже запропонували до розгляду.

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Право на про службу іноземців в ЗСУ

Нардеп вважає, що їх підтримають та ухвалять. Зокрема, мовиться про право на про службу іноземців в Збройних Силах України.

Дуже багато іноземців готові служити в ЗСУ, укладати контракти на проходження військової служби, але, наприклад, вони не готові служити протягом 3 років – це мінімальний термін укладення контрактів,

– пояснив Веніславський.

Тому парламенту пропонують передбачити можливість служити іноземцям лише до завершення воєнного стану.

Інші ініціативи

Також нардеп заявив, що пропонують й інші ініціативи, зокрема такі: