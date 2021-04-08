Веніславський стверджує, що "Батьківщина" та "ЄС" хочуть повернути Тупицького

На думку представника президента в КСУ Федіра Веніславського, представники партій "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" хочуть, аби Олександр Тупицький залишився на посаді. Мовляв, для того, щоб він продовжував приймати антиконституційні рішення.

Таким чином Веніславський прокоментував подання нардепів щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського. Указ стосувався Тупицького та ще одного судді КСУ Олександра Касмініна.

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Що каже Веніславський

За словами політика, підписавши конституційне подання, нардепи продемонстрували, що вони підтримують Тупицького, який неодноразово шкодив інтересам нацбезпеки.

Учорашнє подання є дуже красномовним підтвердженням того, хто є реальними бенефіціарами та вигодонабувачами антидержавної, антинародної діяльності пана Тупицького і пана Касмініна, які були призначені Януковичем і які використовували КСУ для ухвалення рішень, потрібних явно не українському народові,

– наголосив Веніславський.

Він стверджує, що лідер "ЄС" Петро Порошенко звертався до КСУ із поданням щодо неконституційності закону України про позбавлення Януковича звання Президента України.

Чи визнають указ Зеленського неконституційним

Нардеп додав, що КСУ навряд чи зможе визнати укази Зеленського неконституційними. До того, зазначив Веніславський, президент, як і будь-який орган державної влади, має право скасовувати видані раніше правові акти глави держави.

Представник президента вважає, що сам факт конституційного подання до КСУ підтверджує визнання юридичної сили указу та обов'язковість його виконання.

Що цьому передувало

Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Все тому, що вони "створюють загрозу нацбезпеці України".

Президент наголосив, що судді можуть "йти на заслужений відпочинок".

Щоправда, 49 нардепів звернулись до КСУ, щоб оскаржити указ Зеленського про відсторонення Тупицького. Переважно, це представники саме "ЄС" та "Батьківщини".



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу