Веніславський заявив, що законопроєкт про олігархів не переголосовуватимуть

Про це заявив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський.

До теми Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп

Веніславський пояснив, що, застосувавши 131 статтю регламенту, можна переголосувати за один момент, тобто той, де є суперечливі правки.

За словами політика, профільний комітет відхилив поправку №398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.

Секретаріат комітету допустив технічну помилку. Веніславський каже, що співробітники секретаріату внесли правку як враховану. Тому й виникли протиріччя.

Коли голосуватимуть

Голосування щодо суперечливої статті має призначити Разумков. Тому дата залежатиме від того, коли він винесе це питання до зали.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки вирішив звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законопроєкті.

Що цьому передувало