Веніславський заявив, що законопроєкт про олігархів не переголосовуватимуть
Джерело:"РБК-Україна"
Верховна Рада не буде ще раз голосувати за закон про олігархів. Суперечності ініціативи можна усунути за допомогою статті 131 регламенту .
Про це заявив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський.
До теми Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп
Переголосують лише одну статтю законопроєкту
Веніславський пояснив, що, застосувавши 131 статтю регламенту, можна переголосувати за один момент, тобто той, де є суперечливі правки.
За словами політика, профільний комітет відхилив поправку №398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.
Секретаріат комітету допустив технічну помилку. Веніславський каже, що співробітники секретаріату внесли правку як враховану. Тому й виникли протиріччя.
Коли голосуватимуть
Голосування щодо суперечливої статті має призначити Разумков. Тому дата залежатиме від того, коли він винесе це питання до зали.
Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки вирішив звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законопроєкті.
Що цьому передувало
- Верховна Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів. Його підтримали 279 народних депутатів.
- Однак прийняли одразу 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.
- Нардеп Ярослав Железняк стверджував, аби виправити юридичну колізію, закон треба переголосувати.