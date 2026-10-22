Венс заявив, що Росія готова до перемовин

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія та Україна погодилися сісти за стіл переговорів. Так він відповів на запитання, чому цього разу діалог може відбутися, якщо раніше Москва не погоджувалася на переговори.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

Росія погодилася на переговори з Україною?

Під час спілкування з журналістами Венса запитали, що дає йому підстави вважати, що цього разу ситуація зміниться, адже Україна вже неодноразово висловлювала готовність до переговорів, тоді як Росія не погоджувалася на них.

У відповідь американський віцепрезидент заявив, що, на його думку, обидві сторони готові до діалогу.

Що ж, я думаю, що обидві країни погодилися сісти за стіл переговорів,

– сказав Джей Ді Венс.

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