Венс зробив нову заяву про переговори і цинічно закликав Україну робити "реальні кроки"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив з новою заявою щодо російсько-українських переговорів. Політик вимагає від України "реальних кроків, а не заяв".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що сказав Венс про переговори щодо війни

Джей Ді Венс на тлі зупинки допомоги Україні від США заявив, що ні Європа, ні США, ні Україна не можуть продовжувати конфлікт із Росією. За його словами, зараз важливо сісти за стіл переговорів.

Влада України має повернутися за стіл переговорів про врегулювання конфлікту та розпочати обговорення з Трампом,

– заявив Венс.

Венс закликав Київ зробити реальні кроки для врегулювання конфлікту в Україні, а не публічні заяви.

До слова, Володимир Зеленський опублікував допис, у якому зазначив, що йому "прикро, що так сталося", говорячи про перепалку у Білому домі. Президент зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати швидко, аби закінчити війну.