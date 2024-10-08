Генпрокурор Костін звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стосовно його ексзаступника Дмитра Вербицького завершили досудове розслідування. Також колишній заступник генерального прокурора написав заяву на звільнення.

У проєкті "Карп'як на Суспільному" генпрокурор Андрій Костін розповів, що Вербицький написав заяву на звільнення 8 жовтня. Ще у травні 2024 року розслідувачі з'ясували, що експосадовець живе в будинку, купленому в 6 разів дешевше за ринкову ціну.

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Що відомо про звільнення Вербицького

Щодо службового розслідування, яке було розпочато – воно завершене. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького,

– заявив Костін.

Також він додав, що підписав заяву на звільнення Дмитра Вербицького.

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До речі, у дівчини Дмитра Вербицького знайшли віллу за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони. Проте за купівлю вілли Христина Ільницька заплатила набагато менше – орієнтовно 2 мільйони гривень.