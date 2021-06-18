Закрийте рот, – Верещук і Омелян поскандалили у прямому ефірі

Ірина Верещук та Володимир Омелян влаштували перепалку у прямому ефірі. Конфлікт виники після того, як нардепка від "Слуги народу" заявила, що "Укравтодор" за часів роботи Омеляна став корупційною структурою.

Деталі перепалки між чиновниками

Слова нардепки обурили колишнього міністра інфраструктури Омеляна. Перепалка між політиками виникла в ефірі одного з українських телеканалів.

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Омелян сказав, що не дивується словами Верещук, оскільки "про її здібності всі вже давно знають". У відповідь нардепка закликала ексміністра не переходити на особисте, адже він прийшов на шоу не її оцінювати.

Поки Омелян намагався розповісти, як у 2020 році під час "Великого будівництва" вкрали 40 мільярдів гривень, Верещук його постійно перебивала. Політики навіть не те, що не давали один одному висловитися, вони просто говорили одночасно. Тому розібрати їхні слова було досить складно.

"Слуга" сказала, аби колишній міністр оцінював себе та "гіперлуп, який він побудував". Омелян же десяток разів повторив фразу: "Я вам ще раз пояснюю". Однак пояснити йому щось так і не вдалося.

Ви будете оцінювати свою дружину або ще когось, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі і своїм гіперлупам,

– заявила Верещук.

У відповідь Омелян сказав: "Прийде осінь – готуйте парасольку".

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