Хто очолив Мінреінтеграції замість Верещук

Напередодні, 5 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала відставку Ірини Верещук. Уже відомо, хто очолить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, 6 вересня уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

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Анатолій Стельмах очолив Мінреінтеграції

Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича,

– зазначив Тарас Мельничук.

Зауважимо, що раніше Анатолій Стельмах був заступником Ірини Верещук. Зокрема, обіймав цю посаду з 12 січня 2022 року.

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Коротка довідка. Напередодні, 3 вересня, Ірина Верещук подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Уже незабаром вона повідомила, що переходить на посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.