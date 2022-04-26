Верещук пояснила, чому вже другий день поспіль немає гуманітарних коридорів

Ірина Верещук заявила, що вже другий день поспіль немає гуманітарних коридорів, адже Росія цинічно обманює українців.

Деталі міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Верещук розповіла під час телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Вона зауважила, що наразі усі сили кинули на Маріупольський напрямок. Час спливає.

Зауважте Проблема з продуктами та спроби мобілізації: Верещук вимагає відкрити гумкоридори

Міністерка розповіла, як цинічно Росія обманює українців. Країна-окупантка говорить про відкриття гуманітарних коридорів до Запоріжжя. Україна робить відповідне оголошення. Тим часом Росія робить усе, аби людей скерували на її територію, а вони від безвиході погодилися на це.

Немає коридорів, бо ми знаємо, що Росія вкотре використає людей, які не довіряють їм, які не хочуть їхати до Росії, які чекають, поки українська влада допоможе їм врятуватися,

– зауважила Верещук.

Тим часом окупанти змушують людей їхати у бік Росії.

Верещук додала, що Росія зазнає втрат і починає біснуватися, просто скаженіти. Це відбивається на переговорах.

Україна вимагає гарантій від генсека ООН

Верещук зауважила, що Україна вимагає гарантій від Антоніу Гутерреша для вивезення людей з Маріуполя.

Генсек ООН 26 квітня прибув до Москви.

Тим часом вже наступного дня, 27 квітня, його очікують у Києві.

Міністерка сподівається, що результатом такої зустрічі стане відкритий коридор з "Азовсталі" і з Маріуполя.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що готовий йти на чолі евакуаційної колони.

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