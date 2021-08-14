Ми на правильному шляху, – Верещук про обурення Кремля через Кримську платформу

Росія обурюється через саміт Кримської платформи. Це є доказом лише одного – Україна рухається правильним шляхом. У Кремлі підгорає через те, що українці не припиняють відкрито говорити про Крим.

Так вважає "слуга народу" Ірина Верещук. Про це вона розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі.

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"Сам факт Кримської платформи і те, що ми обговорюємо Крим на весь світ і навіть реакція Лаврова, який каже, що це шабаш – це все свідчить про те, що ми на правильному шляху", – запевнила Верещук.

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Свою участь підтвердили вже 40 держав.

Інтерв'ю Ірини Верещук у "Перехресному допиті": дивіться відео

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