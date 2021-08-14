Ми на правильному шляху, – Верещук про обурення Кремля через Кримську платформу
14 серпня 2021 , 23:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Росія обурюється через саміт Кримської платформи. Це є доказом лише одного – Україна рухається правильним шляхом. У Кремлі підгорає через те, що українці не припиняють відкрито говорити про Крим.
Так вважає "слуга народу" Ірина Верещук. Про це вона розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі.
До теми Україна запустила офіційний сайт Кримської платформи
"Сам факт Кримської платформи і те, що ми обговорюємо Крим на весь світ і навіть реакція Лаврова, який каже, що це шабаш – це все свідчить про те, що ми на правильному шляху", – запевнила Верещук.Довідка. Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Свою участь підтвердили вже 40 держав.
Інтерв'ю Ірини Верещук у "Перехресному допиті": дивіться відео
Обурення Кремля: що відомо
- Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно назвав саміт Кримської платформи "шабашем".
- Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже відповів, зазначивши, що лише задоволений такою реакцією.
- До слова, Кремль обурюється не лише з приводу саміту. Також їх розізлив заклик Зеленського до проросійських мешканців Донбасу. Він порадив їм їхати у Росію.