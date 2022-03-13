Верещук розповіла про двох мерів та рятувальника, які перебувають у полоні росіян

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських загарбників.

Відповідну інформацію Ірина Верещук повідомила під час вечірнього брифінгу, інформує 24 канал.

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Верещук розповіла про українців у полоні

Згідно з даними міністерки з питань реінтеграції окупованих територій, досі залишається у примусовому полоні мер міста Мелітополь (Запорізька область) Іван Федоров.

Депутати Мелітопольскої міської ради на сесії наголосили, що місто залишається українським та закликали відкрити справу проти колаборантів. Народні обранці розповіли про спробу ворога створити окупаційну адміністрацію. Зокрема, вони оголосили депутатку від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко так званою виконувачкою обов'язків міського голови.

Крім того, невідома доля міського голови Дніпрорудненська (Запорізька область) Євгена Матвєєва. Верещук додала, що його російські окупанти викрали вранці 13 березня.

На жаль, залишається у російському полоні й рятувальник Олексій Данченко, який супроводжував колону та мав дозвіл перебувати у тому місці, де його схопили російські військові. Верещук наголосила, що Україна вкотре вимагає звільнити незаконно утримуваних осіб.

Вечірній брифінг Ірини Верещук за 13 березня: дивитися відео