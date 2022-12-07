Верещук розповіла, скільки людей вдалося евакуювати зі звільненої Херсонщини

Напередодні влада оголосила евакуацію на деокупованій частині Херсонщини. Наразі вдалося евакуювати 5300 херсонців.

Однак вони також виїжджають самі – на власних авто або за допомогою волонтерів. Про це 24 каналу сказала міністерка реінтеграції України Ірина Верещук.

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"Щодня курсує потяг з Херсона до Хмельницького. Також через Кривий Ріг до Львова. Є через Миколаїв. На Закарпаття люди їдуть, на Чернівеччину. Влада забезпечує безкоштовні автопотяги до Львова та Хмельницького", – наголосила Верещук.

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Ситуація на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про примусове вивезення дітей до Чечні. Верещук зауважує, що такі випадки не зафіксовані.

Депортація, незаконне й насильницьке вивезення наших дітей до Росії триває. Це злочин, який має бути покарано,

– відзначає Ірина Верещук.

За її словами, станом на початок грудня відомо про 2160 дітей-сиріт, яких вивезли на територію Росії. Загалом підтверджена депортація понад 15 тисяч осіб.

Це те, що ми можемо довести: звідки було депортовано, куди переміщено і де людина перебуває. Але ми розуміємо, що таких людей набагато більше,

– стверджує міністерка.

Зараз Україна апелює до міжнародних організацій, аби вони вплинули на державу-агресорку. Росія має надати списки тих осіб, які станом на сьогодні перебувають на її території.

Евакуація з деокупованих територій: коротко