Ми не готові до легалізації канабісу, – Верещук виступила проти президентського закону
Джерело:24 канал
Наразі невідомо, чи проголосують народні депутати за закон про легалізацію медичного канабісу. Спільного рішення немає навіть у фракції "Слуга народу".
Депутати, які проти цього законопроєкту говорять, що, мовляв, їх не влаштовує той факт, що канабіс вирощуватимуть в Україні. Адже з такою недосконалою правоохоронною системою це робити нібито небезпечно.
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Верещук – проти легалізації медичного канабісу
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук послухала аргументи "за" та "проти" й вирішила утриматись.
Тому що ми, наша система сьогодні, і суспільство, і правоохоронна система не готові до легалізації канабісу. До того, щоб ми вирощували канабіс навіть у медичних цілях в Україні,
– наголосила Верещук.
Вона зауважила, що знає, що це хороша бізнес-модель і фармкомпанії можуть на ній заробити. "Але якщо на шальках терезів здоров'я нації і можливість бізнес-моделі, я все ж обираю здоров'я нації", – додала депутатка.Нагадаємо! Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у політичній силі є противники легалізації канабісу.
Верещук виступила проти легалізації канабісу: дивіться відео
Коротко про легалізацію медичного канабісу в Україні
- Нардепи зібралися на позачергове засідання, на порядку денному якого закон про легалізацію медичного канабісу або ж як його прозвали у народі "закон для Софійки". Його назвали так на честь дівчинки, яка страждає на важку форму епілепсії і регулярно потребує знеболювальних препаратів.
- Попри підтримку законопроєкту Міністерством охорони здоров'я та заклики авторитетних громадських організацій ухвалити закон, не всі нардепи готові на такий крок.
- Під Верховною Радою 13 липня активісти провели акцію протесту, вимагавши легалізувати медичний канабіс.