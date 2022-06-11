Верещук впевнена, що засуджених до страти іноземців-захисників таки вдасться обміняти

Окупанти в Донецьку вирішили засудити до смертно кари трьох іноземців, які воювали в лавах ЗСУ у війні проти Росії. Для самих загарбників це може мати плачевні наслідки.

Кремлівські окупанти у своєму фейковому "суді" "засудили" трьох військовослужбовців Збройних Сил України – британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна.

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Ці чоловіки приїхали до України як добровольці. Та вступили до лав Інтернаціонального легіону в ЗСУ. Під час бойових дій захисників-іноземців взяли у полон росіяни. І окупанти вирішили їх "засудити" до смертної кари не за злочини, які вони вчиняли на війні (чи якраз і відзначаються російські солдати), а "за найманство".

Тут ще варто відзначити те, що судилище над ними офіційно організувала не Росія, яка воює проти України, а зробила це руками своїх маріонеток в окупованому Донецьку. Все заради того, щоб зняти із себе всю відповідальність за скоєний злочин. Адже в Росії прекрасно розуміють, яка відплата на них може очікувати за вбивство військовополонених іноземців.

Полонених можуть обміняти

Вгадувати наперед, що у голові в окупантів – марна справа. Все одно рішення приймають не вони, а в Кремлі. Тож цілком ймовірно, що вся ця справа – лише намагання черговий раз тероризувати західну суспільну думку. Таку думку висловила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми маємо справу з професійними терористами, які, зрештою, діють раціонально. Тому з ними треба розмовляти спокійно та професійно. Бо вони добре розуміють, до яких невиправних наслідків для них та для росіян можуть призвести їхні помилкові дії щодо цих трьох наших військовослужбовців", – заявила Ірина Верещук.

Вона не відкидає той варіант, що в кінці все дійде до того, що ці три військовослужбовці будуть обміняні.

Реакція Великої Британії

Уряд Великої Британії вже відреагував на "суд" над їх громадянами. Там відзначили, що цим "судом" кремлівські окупанти порушили Женевську конвенцію, яка передбачає імунітет для військовополонених – їх не можна судити за участь у бойових діях. І вже заявили, що співпрацюватимуть з українською владою, щоб звільнити британців, які служили у Збройних Силах України.

Британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс також засудила дії проросійської окупаційної "влади" Донбасу. Вона наголосила, що вирок так званого "суду" з квазіреспубліки не має законної сили.

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