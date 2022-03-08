Верещук закликала світових лідерів стежити за ситуацією з гуманітарними коридорами

Міністерка Ірина Верещук вкотре висловила недовіру російським обіцянкам. Тож вона попросила світових лідерів пильно слідкувати за гуманітарними коридорами в Україні.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підкреслила, що в Маріуполі – справжня гуманітарна катастрофа. І що лідери світу просто зобов'язані стежити за перебігом подій, передає 24 канал.

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300 тисяч людей стали заручниками окупанта

Ми звертаємося до всіх лідерів вільного світу! Стежте, будь ласка, за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей,

– наголосила вона.

Серед бранців російських військових – інсулінозалежні, онкохворі, маленькі діти. Міністерка підкреслила, що це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу.

Також вона наголосила, що Україна розраховує на дотримання припинення вогню у межах гуманітарного коридору. Однак Ірина Верещук уточнила, що надходять сигнали про те, що росіяни обстрілюють гуманітарний вантаж.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук:

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