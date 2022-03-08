Верещук зі сльозами на очах розповіла, що зараз воює її чоловік та син

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що війна торкнулася її особисто.

Зараз на фронті захищають країну від російських окупантів її близькі люди. Про це Верещук розповіла в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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При цьому, вона не змогла стримати сліз. На запитання журналістки, скільки ще має минути часу та скільки людей має загинути, щоб що ця війна завершилася, Верещук відповіла: "Дуже б хотілося, щоб менше".

Я як дружина офіцера, який зараз на війні, мій старший син зараз на війні,

– зізналась міністерка і не змогла продовжити відповідати на запитання.

Однак потім додала, що справляється з цим, як кожна жінка та кожна мама, кожна дружина чи сестра.

"Мені шкода, що гинуть цивільні. Мені шкода, що гинуть діти. Зрештою, ми маємо залишатись людьми. І цивільні не мають гинути", – додала вона.

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