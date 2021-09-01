Верхівка кидає тінь на всю систему, – Кравчук про суди в Україні

Україна має виконати найголовніше внутрішнє завдання для вступу в Євросоюз і НАТО – завершити судову реформу. Для цього вже виконуються певні кроки, втім у системі все ще є проблеми.

Зокрема депутати навіть ухвалили відповідний законопроєкт. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Суди – це справді закрита "тусовка"

За її словами, в Україні наразі не вистачає близько 2 тисяч суддів. Відтак поки заповнять ці вакансії, поки пройде конкурс – на це витрачатиметься час. Спостерігається певна кругова порука у верхній ланці судової системи.

До того ж судді пишуть заяви про відставку, мотивуючи це тим, що не хочуть ухвалювати якісь рішення. Нардепка зауважила, що цю тему їй складно пояснити, бо суди – це справді закрита "тусовка".

Верхівка кидає тінь на всю систему,

– підкреслила Кравчук.

Втім додала, що не хоче образити першу інстанцію, де дуже багато людей працюють по 16 годин, понаднормово. Водночас не вистачає людей і в апеляційних судах.

"Слуга народу" вважає, щоб заповнити ці вакансії, пройти всі конкурси, зробити все, що заплановано – треба 2 – 2,5 роки, за словами фахівців. Але цей шлях потрібно пройти. Тоді українські й іноземні інвестори розумітимуть, що їхні права будуть захищені.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео

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