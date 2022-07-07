Верхньокам'янка тримається, ЗСУ далі нищать ворога на Луганщині, – Гайдай

На околицях Луганської області 7 липня тривають бої. Селище Верхньокам'янка продовжує тримати оборону.

Загарбники все ще гинуть на території Луганщини. Це означає, що всю область вони не окупували, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Плацдарм для наступу на Донеччину

Чиновник зауважив, що росіянам вже некомфортно на тих територіях, які вони вважали глибоким тилом. Річ у тім, що, намагаючись захопити область, окупанти все рівняли із землею. Відтак їх наступ уповільнюється.

Щоправда, окупанти таки сподіваються, що Луганська область стане плацдармом для наступу на Донеччину.

Зверніть увагу! Окупанти у Кремінній тероризують мирних жителів, їх розстрілюють просто на вулиці. Місцеві колаборанти допомагають загарбникам виявляти людей з проукраїнською позицією.

Чоловікам роздають повістки, змушуючи їх воювати проти України.

Луганщину зможуть швидко відновити

Гайдай переконаний, що після деокупації область можна буде швидко відновити. За його словами, досвід вже був, хоч і не в таких масштабах. Однак відбудову інфраструктури можна навіть пришвидшити.

Крім того, глава ОВА зазначив, що багато бізнесу, зокрема аграрного, залишилось на окупованих територіях. росіяни все розграбовували, наприклад, врожай та техніку. Ті підприємці, які мали змогу виїхати на початку вторгнення, одразу покинули свої домівки і бізнес.

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