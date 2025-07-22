Є 3 причини, – політолог сказав, чому зараз категорично не можна ліквідувати НАБУ і САП

Верховна рада дала старт ліквідації незалежності антикорупційних органів України – САП і НАБУ. Відтепер вони підпорядковуються Офісу Генерального прокурора, що викликало бурхливі дискусії у суспільстві.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що рішення ВР ніяк не виправляє помилки, які були у роботі цих структур. Навпаки все стає значно гіршим, а невдачі нашаровуються.

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Чому не можна ліквідовувати САП і НАБУ?

Зараз не мовиться про ефективність цих відомств, а виключно про наявність реальної антикорупційної інфраструктури. Адже виходить так, що в Україні можна в "ручному режимі" за кілька годин ліквідувати й перебудувати цілі інституції.

Чи є мандат на те, щоб у персональних інтересах робити подібні речі? Це відбулося без обговорення, без широкої дискусії, без напрацювання того що має бути замість,

– підкреслив Олег Саакян.

За його словами, у теперішньому вигляді ці структури не мали працювати, але однозначно їх не можна було ліквідовувати. Ба більше, робити це зараз. На це є щонайменше 3 серйозні причини.

західні партнери не зрозуміють таке рішення. Саме з Європи йде серйозна допомога для України, підтримка на шляху до євроінтеграції, забезпечення ресурсами, які критично важливі в час війни;

українське суспільство виступає проти, адже йому не запропонували ніякої альтернативи. В очах людей все виглядає як спроба перехопити ці структури й взяти під своє управління;

такі речі робляться тільки на високому мандаті довіри, наприклад, після виборів, або потребують дуже широкої та складної дискусії, підтримки з боку авторитетних людей. В іншому випадку цей крок виглядає дуже болючим і суперечливим.

"Без всього цього подібні рішення не сприймуться ні суспільством, ні міжнародними партнерами. На жаль, вони принесуть значно більше шкоди, ніж потенційних переваг і лише збурять громадськість", – наголосив політолог.

Попри те, що антикорупційні органи мали низький рівень довіри, але це не виправдовує того, що зробили у парламенті.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт №12414, який підпорядковує НАБУ й САП Офісу Генерального прокурора. Днем раніше у співробітників НАБУ провели обшуки. Їм інкримінували зв'язки з Росією, державну зраду, корупційні дії.

У НАБУ відреагували на рішення Верховної Ради. Там зазначили, що це становить загрозу євроатлантичним прагненням України й знищує інфраструктуру, яку створювали на запит Євромайдану.