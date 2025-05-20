Співпрацює з Росією та постачає озброєння: у Раді хочуть визнати КНДР державою-агресоркою

Північна Корея підтримує вторгнення Росії в Україну. У зв'язку з цим Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови, у якому пропонується визнати Корейську Народно-Демократичну Республіку державою-агресоркою.

Там зазначають, що діяльність КНДР суперечить нормам міжнародного права. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Що відомо про постанову Верховної Ради

Насамперед варто зауважити, що у зверненні Ради до міжнародних організацій, зокрема до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА НАТО, ПА ОБСЄ та парламентів інших країн світу, заявляється про фактичну участь збройних сил Північної Кореї у бойових діях на боці Росії, постачання озброєння та надання іншої підтримки вторгненню в Україну.

Згідно з аналітичними даними Південнокорейського інституту оборонного аналізу (KIDA), за останні 20 місяців КНДР передала Кремлю щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, а також ракети, гаубиці та іншу техніку. Завдяки цьому Північна Корея могла заробити понад 20 мільярдів доларів.

У проєкті постанови зазначають, що така діяльність Пхеньяна суперечить нормам міжнародного права, включно зі Статутом ООН та Резолюцією Генасамблеї.

Внаслідок цього міжнародну спільноту закликають визнати КНДР державою-агресоркою, запровадити додаткові санкції проти неї та посилити тиск на північнокорейське керівництво, щоб досягнути припинення постачання зброї Росії та підтримки агресії проти України.

Окрім цього, у пояснювальній записці вказано, що ухвалення цієї постанови дасть змогу розширити лаву підсудних у разі створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії Росії проти України та не обмежуватися представниками російського і білоруського воєнно-політичного керівництва, адже там повинні опинитися і посадовці КНДР, які причетні до війни в Україні.

До слова, раніше Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні проти України нібито була "виправданою".

Диктатор назвав це буцімто здійсненням суверенних прав на захист "братньої нації".