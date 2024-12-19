Бойка позбавлять звання Героя: Рада підтримала запит до Зеленського

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада позбавила Юрія Бойка звання Героя України.

Про це 24 Канал пише з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також У Верховній Раді сталася сутичка після виключення Бойка: що стало причиною

Верховна Рада позбавила Бойка звання Героя України

Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського за ініціативи Романа Лозинського про позбавлення депутата Бойко звання Героя України. Тепер рішення піде на погодження президента України.

"За" проголосували 232 депутати.

Нагадаймо, що сьогодні Бойка також було відкликано з Комітету з питань прав людини Верховної Ради з другої спроби, за рішення проголосували 258 нардепів.

На першому засіданні 18 грудня не вистачило 9 голосів, але 19 грудня голосів було достатньо завдяки збільшенню підтримки з боку "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших партій.

Згодом у мережі опублікували поіменний список і стало відомо, як кожна з партій голосувала за відкликання.

Раніше очільник забороненої партії "ОПЗЖ", був викликаний на допит до СБУ через скандальне проросійське відео, де він розкритикував дії "українських радикалів".