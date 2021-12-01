Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах: де саме

Верховна Рада України призначила позачергові вибори на Донеччині та Одещині. Зокрема обиратимуть міського голову Добропілля та сільського голови села Успенівка.

За відповідні постанови народні депутати проголосували 1 грудня. Так ухвалили постанову №6226 та №5806.

До теми Рада попередньо схвалила законопроєкт про переселенців

Верховна Рада проголосувала за проведення виборів у двох регіонах країни

Верховна Рада ухвалила постанови про призначення позачергових виборів:

Добропільського міського голови Покровського району Донецької області;

Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

За першу проголосувало 296 народних депутатів, за другу – 280 відповідно. Вибори призначили на 27 березня 2022 року.

Причини проведення позачергових виборів

У селі Успенівка, що в Білгород-Дністровського районі на Одещині, сільського голову обрали 25 жовтня 2020 року. Видання "ІзбірКом" написало, що 1 вересня 2021 року тодішній сільський голова Віктор Гусєв написав заяву про складання повноважень за власним бажанням.

Вже 16 вересня Успенівська сільська рада ухвалила рішення та достроково припинила повноваження Віктора Гусєва.

У місті Добропіллі вибори проводять тому, що:

обраний 25 жовтня 2020 року Андрій Аксьонов, 20 квітня 2021 року написав заяву про складення повноважень голови Добропільської міської ради за власним бажанням;

причиною заяви було те, що на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №50 Аксьонова обрали народним депутатом України.

Засідання Верховної Ради

1 грудня у парламентарі підтримали за основу законопроєкт №4487. Він передбачає уточнення поняття внутрішньо переміщених осіб та регулює їхні права. Найпомітніша зміна торкнеться пенсіонерів з окупованих територій, які їздять за пенсією до підконтрольних районів.

Під час засідання Рада ухвалила кілька щорічних премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, а також учнів, які найкраще склали ЗНО у 2021 році.

У цей же день Володимир Зеленський у Раді вручив низку державних нагород з нагоди 30-ї річниці проведення референдуму за незалежність України. Серед тих, хто отримав відзнаку – доброволець Дмитро Коцюбайло.

Повний текст публікації Верховної Ради

Ухвалено Постанови про призначення позачергових виборів:

Добропільського міського голови Покровського району Донецької області (№ 5806);

Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області (№ 6226).