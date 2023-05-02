Рада підтримала закони щодо роботи ВЛК: які зміни і спрощення для військових пропонують

2 травня Верховна Рада проголосувала за низку важливих документів для України. Зокрема, нардепи погодили поправки до законів щодо роботи ВЛК.

Медичні сили насамперед займаються порятунком життя і здоров'я. Однак масштаби війни поставили медичну систему перед новими викликами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Що передбачають зміни

Все, що можна спростити, ми спрощуємо. Однак до нуля спростити процедури неможливо, адже вони прописані в законах,

– наголосила Маляр.

Водночас вона додала, що правки значно удосконалять роботу військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців.

Зміни, зокрема, передбачають:

доповнення переліку закладів охорони здоров'я, в яких можуть створюватися ВЛК, закладами охорони здоров'я сектору безпеки і оборони;

передбачення можливості створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

удосконалення питань оформлення військовим довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення.

спрощення процедури реалізації висновків ВЛК про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.

Маляр зауважила, що кілька міністерств працюють над тим, аби по максимуму спростити роботу медичних сил. Зокрема, невдовзі обіцяють цифровізувати роботу ВЛК та створити електронний документообіг.

Що цьому передувало