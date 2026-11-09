Верховна Рада ухвалила закон про створення Космічних сил у складі ЗСУ

Рада підтримала створення Космічних сил у ЗСУ. "За" проголосували 252 нардепи.

На засіданні парламенту 9 листопада народні обранці ухвалили законопроєкт №13255.

За що проголосувала Рада?

Цей законопроєкт передбачає, що Космічні сили стануть окремою складовою ЗСУ.

Ініціативу зареєстрували ще у травні 2025 року. Її автори пояснювали, навіщо Україні потрібні Космічні сили:

Загроза з космосу. Росія вже застосовувала проти України ракету "Орєшнік", яка проходить частину траєкторії через космічний простір. Тому Україна має розвивати засоби захисту від таких загроз.

Досвід інших країн. Космічні війська вже є у США, Великій Британії, Франції, Китаї, Індії та Росії. Створення такого підрозділу дозволить Україні розвивати власні військові спроможності в космосі.

Власні супутники для оборони. Україна має наукові та виробничі можливості для створення супутників. Вони допоможуть:

завчасно виявляти запуски ворожих ракет;

стежити за військовою активністю противника;

забезпечувати захищений супутниковий зв'язок для української армії;

отримувати власні розвідувальні знімки та менше залежати від іноземних партнерів.

Міжнародна співпраця. Україна вже співпрацює з іншими країнами та іноземними компаніями у космічній сфері й використовує супутникові знімки для потреб розвідки та оборони. Власні Космічні сили мають допомогти об'єднати ці можливості в єдину систему.

Наявна інфраструктура та фахівці. В Україні вже працюють установи, які займаються управлінням космічними апаратами, контролем космічного простору та розробками для оборони. У Міноборони також створили окреме управління космічної політики, яке готує відповідні проєкти та розвиває цей напрям.

Напередодні The Guardian повідомив, що Україна провела щонайменше три випробування систем, призначених для перехоплення ракет за межами атмосфери, а також працює над власним супутниковим зв'язком, який став особливо актуальним після обмежень Starlink.